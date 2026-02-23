Migranti via libera finale del Consiglio Ue alla lista dei Paesi sicuri | cosa cambia con le nuove norme

Il Consiglio Ue ha approvato definitivamente la lista dei Paesi di origine considerati sicuri, dopo aver deciso di modificare le norme sul riconoscimento dei Paesi terzi. Questa decisione può influenzare le procedure di asilo e i controlli alle frontiere esterne. La nuova regolamentazione mira a semplificare i processi per le autorità e ridurre i tempi di valutazione. Ora si attende l'implementazione pratica delle nuove norme nei singoli Stati membri.

Il Consiglio Ue ha dato l'ok definitivo alla lista dei Paesi di origine sicuri e alla revisione del concetto di Paese terzo sicuro. L'elenco comprende Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia e consentirà agli Stati membri di sottoporre i migranti provenienti da quei Paesi a procedure accelerate. Ecco cosa cambia con le nuove norme.