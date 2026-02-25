70 famiglie truffate | 2 milioni sequestrati nel caso Superbonus 110%

Sequestrati 2 milioni di euro a Novara: la truffa del Superbonus 110% che ha ingannato 70 famiglie La Guardia di Finanza di Novara ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 2 milioni di euro, frutto di un’inchiesta su frode fiscale, associazione a delinquere, truffa e autoriciclaggio. L’operazione, condotta su delega della Procura, ha portato anche a sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Le indagini sono partite da quasi 70 denunce di privati cittadini e condomini che si erano affidati a una società per lavori mai eseguiti, sfruttando il meccanismo del Superbonus 110%. L’inchiesta ha svelato un sistema articolato di società che avrebbe truffato i cittadini, monetizzando crediti d’imposta inesistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Maxi truffa con i Superbonus 110 e Sismabonus: perquisizioni e sequestri per 10 milioni

Superbonus 110% prorogato nel 2026 in quattro regioni, come richiederlo