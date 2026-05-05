? Cosa scoprirai Chi sono i misteriosi soggetti definiti "loro" nelle intercettazioni di Rocchi?. Come sono state manipolate le immagini video nella sala VAR di Lissone?. Quale vantaggio economico ha ottenuto il designatore in cambio delle pressioni?. Perché i vertici FIGC sono finiti nel mirino della Procura?.? In Breve Intercettazioni telefoniche durate quattro mesi analizzano dialoghi tra Rocchi e Andrea Gervanoni.. Pressioni a San Siro il 2 aprile 2025 per favorire arbitri dell'Inter.. Inquirenti interrogano tecnici video per anomalie tecnologiche nella sala VAR di Lissone.. Deposizioni costanti presso il pubblico ministero con due testimonianze ogni giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode VAR: la Procura convoca la Lega per il caso di Lissone

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