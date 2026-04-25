Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano Il caso VAR e l’esposto di Rocca

Il 24 aprile, il designatore degli arbitri nel calcio italiano è stato raggiunto da un avviso di garanzia con l’accusa di concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha aperto un’indagine riguardo a possibili irregolarità legate all’uso del VAR, con un esposto presentato da un dirigente del settore. La vicenda ha scosso i vertici del calcio nazionale, portando a un’attenzione mediatica significativa.

? In Sintesi Terremoto ai vertici del calcio italiano: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia il 24 aprile con l’accusa di “concorso in frode sportiva”. L’inchiesta, condotta dal PM Maurizio Ascione della Procura di Milano, indaga su presunte interferenze esterne nelle decisioni della sala VAR di Lissone durante il campionato 2024-2025. Al centro delle indagini penali ci sono due gare chiave: Udinese-Parma (con il VAR Paterna indagato per falsa testimonianza dopo un improvviso cambio di decisione su un rigore) e Inter-Verona (mancato intervento sulla gomitata di Bastoni). L’indagine è scaturita da un...🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Il caso VAR e l’esposto di Rocca Rocchi indagato SCANDALO VAR: cosa è successo davvero Notizie correlate Leggi anche: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui Var Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva»Avviso di garanzia per il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terremoto arbitri, indagato Gianluca Rocchi: l'accusa; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Sono sereno. Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportivaLeggi su Sky TG24 l'articolo Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva ... tg24.sky.it Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro gradito all'Inter e pressioni sui VarIl designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva: accusato di pressioni sui Var ... virgilio.it Tgr Rai Lombardia. . Terremoto nel mondo del calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato a Milano. L’ipotesi è di concorso in frode sportiva. Servizio di Maxia Zandonai https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/04/terre - facebook.com facebook Chi è Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato per frode sportiva x.com