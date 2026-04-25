Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano Il caso VAR e l’esposto di Rocca

Da napolissimo.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 aprile, il designatore degli arbitri nel calcio italiano è stato raggiunto da un avviso di garanzia con l’accusa di concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha aperto un’indagine riguardo a possibili irregolarità legate all’uso del VAR, con un esposto presentato da un dirigente del settore. La vicenda ha scosso i vertici del calcio nazionale, portando a un’attenzione mediatica significativa.

? In Sintesi Terremoto ai vertici del calcio italiano: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia il 24 aprile con l’accusa di “concorso in frode sportiva”. L’inchiesta, condotta dal PM Maurizio Ascione della Procura di Milano, indaga su presunte interferenze esterne nelle decisioni della sala VAR di Lissone durante il campionato 2024-2025. Al centro delle indagini penali ci sono due gare chiave: Udinese-Parma (con il VAR Paterna indagato per falsa testimonianza dopo un improvviso cambio di decisione su un rigore) e Inter-Verona (mancato intervento sulla gomitata di Bastoni). L’indagine è scaturita da un...🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Il caso VAR e l’esposto di Rocca

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