La Procura ha avviato un’indagine riguardante un dirigente arbitrale coinvolto in un caso di presunte pressioni all’interno della sala VAR di Lissone. La notizia ha attirato l’attenzione sull’intera organizzazione arbitrale, con l’apertura di un fascicolo che mira a chiarire eventuali irregolarità nelle procedure. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da recenti reazioni e approfondimenti sul funzionamento delle tecnologie e delle decisioni in campo.

"> MILANO – Un nuovo terremoto scuote il sistema arbitrale italiano. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri di Serie A e B, con l’ipotesi di concorso in frode sportiva. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione, si concentra su presunte pressioni esercitate su VAR e AVAR nel corso delle ultime due stagioni, in particolare durante alcune partite del campionato 2024-2025. Tra gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti spicca Udinese-Parma del 1° marzo 2025. In quella circostanza, durante un controllo al VAR per un possibile fallo di mano, il VAR Daniele Paterna inizialmente sembrava orientato a non concedere il calcio di rigore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rocchi indagato, bufera VAR: la Procura apre il caso sulle pressioni in sala di Lissone

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