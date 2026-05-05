Un'indagine ha portato a 21 rinvii a giudizio in un caso di frode legata alla vendita di auto di lusso, con un giro di affari che si aggira intorno ai 1,4 milioni di euro. Durante le indagini sono stati individuati i metodi utilizzati dai truffatori per falsificare i documenti di proprietà e sono stati identificati i complici che assicuravano la legalità delle transazioni. La procura ha coordinato le verifiche che hanno portato a questa decisione.

? Cosa scoprirai Come facevano i truffatori a falsificare i documenti di proprietà?. Chi sono i complici che garantivano la legalità delle vendite?. Dove finivano le auto di lusso sottratte agli autonoleggi?. Come hanno fatto i finanzieri a ricostruire l'intera filiera criminale?.? In Breve Profitti illeciti di 1.473.000 euro e autoriciclaggio per 820.000 euro accertati.. Oltre 80 automobilisti e diverse società di noleggio colpiti dalla frode.. Principale responsabile già condannato a 8 anni di reclusione il 17 novembre 2024.. Veicolo sottratto e recuperato in Germania grazie alla collaborazione della polizia tedesca.. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato la richiesta di rinvio a giudizio per 21 persone coinvolte in una complessa frode sulle auto di lusso, che ha generato profitti illeciti per oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode auto di lusso: 21 rinvii a giudizio per un giro da 1,4 milioni

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