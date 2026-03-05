Minacce e subappalti per la fognatura di Lampedusa | 21 rinvii a giudizio tra gli imputati anche l' ex sindaco Martello

Quindici persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito di un’inchiesta sulle minacce e i subappalti relativi ai lavori sulla rete fognaria di Lampedusa. Tra gli imputati c’è anche l’ex sindaco del Comune. L’indagine riguarda l’appalto per la manutenzione delle infrastrutture idriche dell’isola. La vicenda ha portato alla decisione di portare davanti al giudice 21 indagati.

Rinviati a giudizio i 21 indagati dell’inchiesta sull'appalto per la manutenzione della rete fognaria di Lampedusa. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere, concussione e peculato. L’inchiesta, iniziata nel 2021 e portata avanti dai carabinieri di Agrigento all’epoca coordinati dal maggiore Marco La Rovere e dal Centro Anticrimine Natura che è guidato dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, ruota attorno ai lavori di manutenzione della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento dell’isola, appalto che tre anni fa era stato oggetto di sequestro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

“Appalti agli amici e minacce all’impresa che si era opposta”, 21 rinvii a giudizioIl giudice Iacopo Mazzullo ha disposto il rinvio a giudizio di tutti i 21 imputati coinvolti nell’inchiesta sull’appalto per la manutenzione della...

Minacce e subappalti per la fognatura di Lampedusa: 21 rinvii a giudizio, tra gli imputati anche l'ex sindaco MartelloSecondo l’accusa l’impresa vincitrice della gara sarebbe stata costretta ad accettare subappalti a ditte locali legate ai familiari dell’ex sindaco ... gazzettadelsud.it

Maxi inchiesta a Lampedusa: subappalti ad amici e parenti, 20 a processo. C'è pure l'ex sindaco MartelloL'appalto per la manutenzione della rete fognaria di Lampedusa sarebbe stato pilotato. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto il rinvio a giudiz ... lasicilia.it

