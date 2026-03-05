Appalti agli amici e minacce all’impresa che si era opposta 21 rinvii a giudizio

Il giudice Iacopo Mazzullo ha deciso il rinvio a giudizio di ventuno persone coinvolte nell’inchiesta sugli appalti per la manutenzione della rete fognaria di Lampedusa. L’indagine ha portato all’accusa di corruzione e minacce nei confronti di un’impresa che si era opposta a pratiche illecite. La vicenda riguarda affidamenti e comportamenti illeciti legati a un settore pubblico locale.

Il giudice Iacopo Mazzullo ha disposto il rinvio a giudizio di tutti i 21 imputati coinvolti nell’inchiesta sull’appalto per la manutenzione della rete fognaria di Lampedusa. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 13 maggio davanti ai giudici della seconda sezione penale. Secondo la Procura, amministratori, tecnici comunali e imprenditori avrebbero imposto all’impresa aggiudicataria dell’appalto di accettare lavori in subappalto a ditte riconducibili ad amici e parenti, attraverso minacce e pressioni. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere, concussione e peculato. L’inchiesta, condotta dai carabinieri a partire dal 2021, ruota attorno ai lavori di manutenzione della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento dell’isola, appalto che tre anni fa era stato oggetto di sequestro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

