fregate missili e navi a fuoco nel golfo aria di battaglia navale

Nel Golfo, la presenza di fregate, navi da guerra e sistemi di fuoco si fa sempre più visibile, mentre si intensificano le tensioni tra le forze coinvolte. Nelle ultime ore, Abu Dhabi ha dichiarato che droni e missili provenienti dall’Iran sono stati lanciati contro obiettivi nella regione. La situazione nel Medio Oriente resta instabile, con segnali di un possibile aumento delle operazioni militari.

In un’escalation delle tensioni, il cessate il fuoco in Medio Oriente appare sempre più fragile. Nel tardo pomeriggio di ieri Abu Dhabi ha affermato che droni e missili iraniani hanno colpito la città di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, provocando un incendio nella zona industriale petrolifera. La difesa aerea emiratina ha intercettato tre missili, mentre un quarto è caduto in mare. L’agenzia di stampa della radiotelevisione iraniana, citando un alto funzionario militare, ha affermato che l’Iran non aveva alcun piano per prendere di mira gli Emirati. Pochi giorni fa Axios aveva rivelato che Israele aveva fornito ad Abu Dhabi il sistema Iron Dome, con propri operatori militari, per intercettare attacchi iraniani.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Iran, sottomarino Usa affonda nave da guerra di Teheran

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