Perché l' Australia invierà aerei e missili aria-aria nel Golfo?

Il primo ministro ha annunciato che l'Australia invierà un aereo da ricognizione a lungo raggio e dei missili aria-aria nel Golfo. Questa decisione fa parte delle misure adottate dal governo per supportare i Paesi della regione. La presenza militare australiana si concentrerà su queste due componenti e sarà destinata a rafforzare le capacità difensive locali.

Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che l'Australia schiererà un aereo da ricognizione a lungo raggio e invierà missili aria-aria per aiutare i Paesi della regione del Golfo a difendersi dagli attacchi dell'Iran. La decisione di inviare personale di supporto dell'Australian Defence Force risponde a una richiesta del presidente degli United Arab Emirates, Mohamed bin Zayed, ed è stata definita dallo stesso Albanese «uno sforzo per aiutare a proteggere gli australiani nella regione, sotto minaccia di attacchi dall'Iran». Il governo australiano ha ribadito che non avvierà azioni offensive contro l'Iran e che non dispiegherà truppe sul terreno in eventuali operazioni condotte da Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

