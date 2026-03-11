Il 28 febbraio, mentre gli Stati Uniti e Israele conducevano un’offensiva aerea sull’Iran e Teheran chiudeva lo Stretto di Hormuz, tre fregate italiane erano già in mare. La presenza delle navi italiane nel Golfo si svolgeva in un momento di grande tensione internazionale, con la regione al centro di eventi militari e strategici di rilievo.

Il 28 febbraio scorso, mentre gli Stati Uniti e Israele lanciavano un’offensiva aerea sull’Iran e Teheran rispondeva chiudendo lo Stretto di Hormuz, la Marina Militare italiana era già in mare. Non per caso, e non da poco. Nelle ultime settimane tre delle fregate più capaci della flotta italiana sono state dispiegate su tre teatri operativi simultanei: il Mediterraneo orientale, il Mar Rosso e l’Oceano Indiano. È un impegno che non ha precedenti recenti per estensione geografica, e che la crisi iraniana ha trasformato da routine a qualcosa di più pesante. Il Martinengo a Cipro La fregata Martinengo è l’ultima delle tre a muoversi. È partita sabato da Taranto nell’ambito di un dispositivo multinazionale che coinvolge Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi, e dovrebbe raggiungere Cipro in queste ore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Discussioni sull' argomento Acque agitate | Tre fregate italiane in mare, mentre il Golfo va a fuoco; Risoluzione di guerra. Inviare sistemi d'arma per difendere le missioni italiane, i partner nel Golfo e Cipro (di G. Ucciero); Fregata italiana verso Cipro? Le ipotesi Fasan, Martinengo e Caio Duilio: cosa può succedere; Hormuz, ecco il piano di Italia, Gran Bretagna e Germania. L'Iran mina lo Stretto, ecco cosa succede.

La Grecia invia due fregate e due F-16 per la difesa di Cipro L'annuncio del ministro Dendias dopo i droni diretti sull'isola La Grecia invierà due fregate e due caccia F-16 a Cipro, mentre crescono le preoccupazioni per la sicurezza nell'isola mediterranea: lo h facebook