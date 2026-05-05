Frattamaggiore parrocchia S Filippo Neri | domenica la celebrazione di dedicazione della chiesa e del nuovo altare

Domenica si terrà la cerimonia di dedicazione della chiesa di Frattamaggiore e del nuovo altare presso la parrocchia di San Filippo Neri. La celebrazione coinvolgerà i membri della comunità religiosa e i fedeli locali, che parteciperanno a un rito pubblico durante la funzione liturgica. L’evento prevede la presenza di rappresentanti della parrocchia e di autorità civili, con la benedizione della chiesa e dell’altare appena installato.

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