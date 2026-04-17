Nuova guida per i Frati Minori | Marco Vianelli è il nuovo Ministro

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capitolo della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi si è riunito questa mattina e ha eletto un nuovo Ministro per i Frati Minori che operano tra l’Umbria e la Sardegna. L’assemblea ha deciso di affidare a Marco Vianelli la guida dell’ordine religioso, segnando così un cambio di leadership. L’elezione è avvenuta venerdì 17 aprile 2026.

Il Capitolo della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi ha sancito questa mattina, venerdì 17 aprile 2026, una nuova stagione di guida per i Frati Minori tra l’Umbria e la Sardegna. Attraverso il voto dei religiosi riuniti in assemblea, padre Marco Vianelli è stato scelto per ricoprire la carica di ministro provinciale, affiancato da padre Georges Massinelli, attuale custode del Convento di Monteripido a Perugia, che assumerà il ruolo di vicario provinciale. L’atmosfera che ha circondato le votazioni è stata definita dal raccoglimento di una Messa votiva allo Spirito Santo, celebrata dal visitatore generale della Provincia, padre Giampaolo Possenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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