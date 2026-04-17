Nuova guida per i Frati Minori | Marco Vianelli è il nuovo Ministro

Il Capitolo della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi si è riunito questa mattina e ha eletto un nuovo Ministro per i Frati Minori che operano tra l’Umbria e la Sardegna. L’assemblea ha deciso di affidare a Marco Vianelli la guida dell’ordine religioso, segnando così un cambio di leadership. L’elezione è avvenuta venerdì 17 aprile 2026.

Il Capitolo della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi ha sancito questa mattina, venerdì 17 aprile 2026, una nuova stagione di guida per i Frati Minori tra l’Umbria e la Sardegna. Attraverso il voto dei religiosi riuniti in assemblea, padre Marco Vianelli è stato scelto per ricoprire la carica di ministro provinciale, affiancato da padre Georges Massinelli, attuale custode del Convento di Monteripido a Perugia, che assumerà il ruolo di vicario provinciale. L’atmosfera che ha circondato le votazioni è stata definita dal raccoglimento di una Messa votiva allo Spirito Santo, celebrata dal visitatore generale della Provincia, padre Giampaolo Possenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova guida per i Frati Minori: Marco Vianelli è il nuovo Ministro Notizie correlate Provincia Serafica di Assisi, le nuove nomine dei Frati Minori: il nuovo ministro e il vicarioI Frati Minori della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi di Umbria e Sardegna, riuniti in Capitolo, hanno eletto il nuovo Ministro... Calabria, il piano del Ministro: il vino guida il nuovo turismoGianmarco Mazzi, l’attuale ministro del Turismo, ha visitato lo spazio dedicato alla Calabria durante il consesso di Verona, confermando la sua... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Direttorio per la tutela dei minori; Frati Minori della Provincia Picena San Giacomo della Marca: eletti il Ministro, il Vicario e i Definitori Provinciali; Frati Minori della Provincia Picena San Giacomo della Marca: eletti il ministro e il vicario provinciali. Frati minori: Marco Vianelli nuovo ministro provinciale di Umbria e SardegnaDal 2019 il religioso guida l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei. Il «grazie» di Baturi per il suo servizio ... avvenire.it Frati Minori: mons. Accrocca si congratula con padre Vianelli e padre MassinelliGiungano a padre Marco Vianelli e a padre Georges Massinelli le mie più fervide felicitazioni per il servizio che sono stati chiamati a svolgere. Con queste parole il vescovo di Assisi – Nocera Umbr ... agensir.it Provincia Serafica di Assisi, le nuove nomine dei Frati Minori: il nuovo ministro e il vicario Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook