Fratellanza sugli scudi al meeting

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bella giornata con colori vivaci e temperature quasi estive ha fatto da sfondo a due ore di incontri e confronti tra i partecipanti. Durante il meeting, sono stati affrontati vari temi legati alle attività e alle iniziative del gruppo, con interventi di diversi membri. La discussione si è svolta in un clima di collaborazione e condivisione, senza particolare tensione o imprevisti. La giornata si è conclusa con un momento di aggregazione tra i presenti.

Una bella giornata dai colori e dalle temperature quasi estive, ha fatto da contorno a due ore di gare belle ed avvincenti, con alcuni degli atleti più interessanti del panorama italiano, convenuti a Modena per celebrare il 152esimo compleanno della Fratellanza, con la quinta edizione del Meeting Internazionale Frate1874 che ha animato il pomeriggio di venerdì 1 Maggio. Si parte dalle corse con i 100 piani, che ha visto i gialloblù Andrei Zlatan e Freider Fornasari chiudere rispettivamente terzo e quarto nella serie, rimanendo però fuori dal podio a causa del vento leggermente contrario. Decisamente più complicati per i colori di casa i 200,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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