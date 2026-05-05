Fratellanza sugli scudi al meeting

Una bella giornata con colori vivaci e temperature quasi estive ha fatto da sfondo a due ore di incontri e confronti tra i partecipanti. Durante il meeting, sono stati affrontati vari temi legati alle attività e alle iniziative del gruppo, con interventi di diversi membri. La discussione si è svolta in un clima di collaborazione e condivisione, senza particolare tensione o imprevisti. La giornata si è conclusa con un momento di aggregazione tra i presenti.

Una bella giornata dai colori e dalle temperature quasi estive, ha fatto da contorno a due ore di gare belle ed avvincenti, con alcuni degli atleti più interessanti del panorama italiano, convenuti a Modena per celebrare il 152esimo compleanno della Fratellanza, con la quinta edizione del Meeting Internazionale Frate1874 che ha animato il pomeriggio di venerdì 1 Maggio. Si parte dalle corse con i 100 piani, che ha visto i gialloblù Andrei Zlatan e Freider Fornasari chiudere rispettivamente terzo e quarto nella serie, rimanendo però fuori dal podio a causa del vento leggermente contrario. Decisamente più complicati per i colori di casa i 200,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fratellanza sugli scudi al meeting Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Canottaggio. Cussini sugli scudi a Piediluco. Medaglie al meeting under 15Due settimane di fuoco per il Cus Ferrara, che si conferma tra i protagonisti in questo avvio di stagione remiera. Leggi anche: Il Team Sparta sugli scudi. Argenti brilla al Fighting Spirit