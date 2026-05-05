Frasi blasfeme sulla facciata della chiesa matrice | ferma condanna dell' Amministrazione comunale

Nella notte, sulla facciata della Chiesa Matrice di San Donaci sono state lasciate frasi blasfeme, provocando sdegno tra i residenti. L’intervento delle autorità locali ha portato a una condanna pubblica dell’atto, definendolo un gesto vile e ingiustificabile. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili, mentre la comunità si raccoglie intorno alla chiesa per esprimere solidarietà.

SAN DONACI - Un gesto vile, compiuto nel silenzio della notte, ha colpito uno dei simboli più rappresentativi della comunità di San Donaci: la Chiesa Matrice. La facciata laterale dell’edificio, sito in piazza Pompilio Faggiano, a pochi metri dal Municipio, è stata imbrattata da ignoti.🔗 Leggi su Brindisireport.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Completati i lavori di restauro alla facciata della chiesaRestaurata la facciata della chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada. Varenna restaura la facciata della chiesa di Santa Marta. "Sostieni con noi l'intervento"Il progetto è già finanziato per 40 mila euro, ma chi vuole può contribuire con una donazione per materiali ancora più pregiati.