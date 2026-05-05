Francobollo dedicato a Jovanotti e a Ciao Mamma dove si compra e quanto vale

A pochi giorni dalla Festa della Mamma, prevista per domenica 10 maggio, è stato emesso un nuovo francobollo ordinario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo francobollo fa parte della serie Le Passioni degli Italiani – Musica ed è dedicato a “Ciao Mamma”, una delle canzoni più note di Jovanotti. Il francobollo può essere acquistato presso gli uffici postali e online, e il suo valore attuale è stato fissato in euro.

A pochi giorni dalla Festa della Mamma, che quest’anno cade domenica 10 maggio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette un nuovo francobollo ordinario della serie Le Passioni degli Italiani – Musica, dedicato a Ciao Mamma, una delle canzoni più conosciute di Jovanotti. Si tratta di un doppio omaggio a uno dei cantautori più amati della Penisola e a un saluto affettuoso che nel 1990 è entrato nel lessico di almeno tre generazioni. Il francobollo dedicato a Jovanotti. Sulla vignetta campeggia, in stile fumetto, la scritta Ciao Mamma, da cui sbocciano fiori colorati. Sullo sfondo, una grande spirale accompagna l’immagine con un movimento armonioso che richiama l’energia positiva del brano.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Francobollo dedicato a Jovanotti e a “Ciao Mamma”, dove si compra e quanto vale Ciao Mamma– La canzone che fa piangere chi ha perso la propria mamma Ciao Mamma Notizie correlate “Ciao mamma” di Jovanotti diventa un francobolloArezzo, 5 maggio 2026 – Poste Italiane oggi emette un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”... Francobollo Papa Francesco, quanto vale: tiratura di 225mila pezzi e dove acquistarloNel primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Francobollo e foglietto dedicato a le Passioni degli Italiani – Musica; Ciao Mamma diventa un francobollo. La canzone di Jovanotti con filigrana e dentelli; Poste Italiane celebra Jovanotti col francobollo Ciao mamma; Ciao mamma, da hit a francobollo. Dalla vignetta sbocciano fiori colorati in perfetto stile Jovanotti. Poste e Mimit celebrano musica italiana con francobollo ispirato a 'Ciao Mamma' di JovanottiPoste Italiane e Mimit emettono un francobollo dedicato a Ciao Mamma di Jovanotti. Un omaggio alla musica italiana, alla famiglia e alla maternità. Scopri liniziativa. adnkronos.com Ciao Mamma: Jovanotti diventa un francobollo per celebrare la musica e la Festa della MammaPoste Italiane e il Ministero delle Imprese emettono una carta valore dedicata al celebre brano dell'artista; in provincia di Varese arrivano anche le cartoline speciali per la ricorrenza ... varesenews.it In occasione della festa della mamma, che ricorre domenica 10 maggio, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ispirato a "Ciao Mamma" di Jovanotti. @lorenzojova #jovanotti #ciaomamma #francobollo #festadellamamma #r - facebook.com facebook "Ciao Mamma", la hit di Jovanotti diventa un francobollo speciale x.com