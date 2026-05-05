Oggi Poste Italiane ha emesso un nuovo francobollo della serie dedicata alle eccellenze del patrimonio culturale italiano. Il francobollo, intitolato “Ciao mamma” di Jovanotti, fa parte della tematica dedicata alla musica e viene distribuito in tutto il paese. La scelta di questa emissione riflette l’importanza della musica come espressione culturale italiana e si inserisce in un progetto di valorizzazione delle icone musicali nazionali.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Poste Italiane oggi emette un francobollo appartenente alla serie tematica “ le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a La Passione degli italiani – Musica. Il francobollo è ispirato al brano “Ciao Mamma” di Jovanotti, autore che ha dato un contributo rilevante alla musica italiana contemporanea, attraverso una produzione capace di intercettare linguaggi e sensibilità del pubblico nel corso degli anni. L’iniziativa si inserisce nel programma delle emissioni filateliche dello Stato con l’obiettivo di valorizzare la musica quale espressione significativa del patrimonio culturale italiano, riconoscendone il ruolo nell’evoluzione dei linguaggi artistici e popolari del Paese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ciao mamma” di Jovanotti diventa un francobollo

JOVANOTTI | Ciao Mamma (Video Máster)

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