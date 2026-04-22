In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, avvenuto il 21 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo dedicato al Pontefice. La tiratura del francobollo è di 225.000 pezzi e può essere acquistato presso gli uffici postali e online. Il francobollo presenta un’immagine del Papa e viene messo in vendita in tutta Italia.

Nel primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo dedicato al Pontefice. Il valore è quello della tariffa B, pari a 1,30 euro. A darne comunicazione è Poste Italiane, che ha specificato come la tiratura complessiva sia di 225mila esemplari, distribuiti in fogli da 45 unità. Le caratteristiche del francobollo. Il francobollo è stato realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e stampato in rotocalcografia su carta bianca autoadesiva. La stampa è in quadricromia e il formato della carta è di 40 x 30 millimetri.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Francobollo Papa Francesco, quanto vale: tiratura di 225mila pezzi e dove acquistarlo

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