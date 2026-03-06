La Guerra in Iran e le ripercussioni | Sull?energia impatto ora limitato ma sul lungo termine cambia tutto l' analisi di Tabarelli Nomisma

La guerra in Iran sta attirando l’attenzione di analisti e operatori del settore energetico. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, attualmente l’impatto sul sistema energetico globale è contenuto, ma nel lungo periodo le conseguenze potrebbero essere significative. La situazione viene monitorata attentamente da esperti che evidenziano come le ripercussioni si possano manifestare nel tempo, influenzando i prezzi e le dinamiche di approvvigionamento.

«Al momento l’impatto sul sistema energetico è tutto sommato limitato – spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia e docente dell’università di Bologna - ma è evidente che il perdurare della situazione porterebbe a conseguenze giganti: l’Europa ha bisogno di gas. Le possibili soluzioni ci sono ma passano da politiche mirate e scelte centrali: bene le rinnovabili ma occorre ripensare anche al carbone, alla produzione nazionale di gas e gradualmente anche al nucleare». Tabarelli, in cinque giorni assistiamo già ad una impennata dei prezzi dell’energia e dei carburanti, siamo di fronte ad un nuovo choc energetico? «Non lo chiamerei ancora choc: se mi avessero chiesto cosa sarebbe potuto accadere con lo Stretto di Hormuz chiuso per quattro giorni, avrei pensato ad un aumento del prezzo del petrolio ben più alto fino a 150 dollari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

