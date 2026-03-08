Cambio ora in arrivo nella notte si dorme meno ma cambia tutto | quando entra l’ora legale e cosa comporta fino a ottobre
Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, entrerà in vigore l’ora legale, con le lancette che dovranno essere spostate avanti di un’ora alle ore 2, portando l’orario alle 3. Questo cambio comporta una perdita di un’ora di sonno, ma permette di sfruttare meglio le ore di luce durante il giorno fino a ottobre.
L’ora legale 2026 scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. In quel momento, alle ore 2, le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora e l’orario passerà direttamente alle ore 3. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ora legale 2026 in arrivo, presto dormiremo un’ora in meno: ecco quando bisognerà spostare le lancette degli orologiCon l’arrivo della primavera torna anche uno degli appuntamenti fissi del calendario italiano: il passaggio all’ora legale.
Ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate un’ora avanti. Quando torna l’ora solareL'arrivo di marzo porta con sé una scadenza fissa nel calendario di ogni anno: il cambio dell'ora.
Ora legale 2026 a marzo, quando cambia l’orario e perchè in Italia spostiamo ancora le lancetteCon l’arrivo della primavera torna anche il cambio dell’ora. Nel 2026 l’ora legale scatterà nella notte tra il 28 e il 29 marzo, quando le lancette andranno spostate avanti di un’ora. Nonostante il di ... fanpage.it
In arrivo l'ora legale: ecco quandoL’obiettivo dell’ora legale è far coincidere il più possibile le attività umane con le ore di luce naturale. Spostando l’orario in avanti, si sfrutta meglio l’illuminazione solare nelle ore serali e ... ilfattovesuviano.it
