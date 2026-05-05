Francesca rapita sulla Flotilla | il racconto drammatico cosa le hanno fatto

Il caso della Global Sumud Flotilla, avvenuto tra il 29 e il 30 aprile, torna a essere al centro dell’attenzione dopo le testimonianze degli attivisti coinvolti. Tra queste, spicca il racconto di una donna che è stata rapita durante l’operazione e che ha descritto dettagliatamente cosa le è successo in quei momenti. Le dichiarazioni forniscono una panoramica di quanto accaduto durante quella fase dell’operazione.

Il caso della Global Sumud Flotilla torna al centro dell’attenzione dopo le testimonianze degli attivisti coinvolti nell’operazione avvenuta tra il 29 e il 30 aprile. Tra loro c’è anche Francesca Nardi, cittadina italiana e attivista del Gaza Freestyle Festival, che ha raccontato quanto accaduto in un’intervista rilasciata a Fanpage.it mentre si trova ancora a Creta. Secondo il suo racconto, le imbarcazioni della flottiglia sarebbero state intercettate dalla marina israeliana in acque internazionali e i presenti trattenuti per diverse ore. Una versione dei fatti che solleva interrogativi sulla dinamica dell’operazione e sul rispetto delle norme internazionali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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