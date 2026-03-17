Francesca Manzini ha condiviso il suo percorso personale, parlando delle difficoltà incontrate lungo la strada. Ha descritto i cambiamenti fisici, inclusi i chili persi, e ha raccontato le malattie che l’hanno colpita nel corso degli anni. La comica ha anche spiegato come abbia affrontato e superato momenti difficili legati alla sua salute e al suo passato.

Dall’anoressia alla rinascita: Francesca Manzini ripercorre il suo passato confessando la grave malattia che ha segnato la sua esistenza e il lungo percorso verso la guarigione. Ecco il suo racconto! Leggi anche: Francesca Manzini e la tragica malattia che l’ha portata quasi alla morte: ecco cosa ha avuto Dietro il sorriso e l’ironia che il pubblico ha imparato a conoscere nel corso degli anni, si nasconde una storia personale complessa e segnata da momenti molto difficili. Nel mondo dello spettacolo, dove l’immagine spesso assume un peso enorme, molti artisti si trovano a fare i conti con fragilità profonde che raramente emergono davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Manzini prima e dopo, i chili persi e le malattie che hanno segnato la sua vita: il racconto drammatico

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