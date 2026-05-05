Nella casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha rivelato di aver lavorato con il principe del Qatar. La notizia è stata comunicata durante una conversazione tra i concorrenti, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La showgirl non ha fornito dettagli aggiuntivi sull’esperienza, ma la sua affermazione ha suscitato curiosità tra gli altri partecipanti. La puntata prosegue con ulteriori sviluppi e confronti tra i concorrenti.

ella Casa del Grande Fratello Vip non mancano mai i colpi di scena, ma questa volta a lasciare tutti senza parole è stata Francesca Manzini. La concorrente, già nota per i suoi mille talenti, ha condiviso un nuovo episodio della sua vita che ha subito acceso curiosità e dubbi tra i coinquilini. Dopo aver parlato di un misterioso fidanzato diplomatico a Washington, l’imitatrice ha rivelato di aver collaborato con Tamim bin Hamad Al Thani. Un racconto che ha spiazzato la Casa e dato il via a una raffica di domande. “Assistente e account manager”: il ruolo con l’emiro. Francesca Manzini ha spiegato di aver lavorato per circa due anni, dal 2015 al 2017, per il sovrano qatariota.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Francesca Manzini sorprende ancora: “Ho lavorato con il principe del Qatar”

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