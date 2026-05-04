Francesca Manzini rivela al GF | Ho lavorato per il Principe del Qatar È il mio piano b se la tv non va bene

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca Manzini ha raccontato di aver lavorato per il Principe del Qatar, gestendo alcuni suoi affari. La gieffina ha spiegato che questa esperienza rappresentava un piano alternativo nel caso in cui la carriera televisiva non fosse andata come sperava. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui dettagli del suo passato professionale, senza entrare in ulteriori approfondimenti.

Francesca Manzini racconta di aver lavorato per il Principe del Qatar. La gieffina ha gestito i suoi affari: "L'ho pensato come piano B" ha ammesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Francesca Manzini al GF Vip: “Ho il cuore innamorato”, ma non è di Raimondo TodaroFrancesca Manzini si confessa al GF Vip e svela di essere ancora profondamente legata a un uomo che non è Raimondo Todaro, nonostante la relazione...

Francesca Manzini racconta al GF: “Sono stata vittima di violenza domestica, ho paura degli uomini”Francesca Manzini racconta al Grande Fratello Vip di essere stata vittima di violenza domestica.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Francesca Manzini rivela: Marco Berry ha detto che Raz Degan è matto, scatta la censura della regia al GFVip; La videochiamata, Fregene, la convivenza, la lite a cena: la storia d’amore tra Francesca Manzini e l'ex Marco Scimìa; Francesca Manzini incendia il Grande Fratello Vip e rivela: Ho un fidanzato, ma non ne posso parlare. Antonella Elia: E’ un gangster?. Todaro sbotta; Grande Fratello Vip, il fidanzato segreto di Francesca Manzini: Esiste, non è Mark Caltagirone. Raimondo Todaro: Mi hai preso in giro.

Francesca Manzini choc al GF Vip: Ho lavorato per il Principe del Qatar | È il piano B se in TV non vaFrancesca Manzini fa un'altra rivelazione inaspettata al Grande Fratello Vip: avrebbe lavorato per anni per il Principe del Qatar ... ilsussidiario.net

Giù le mani da Francesca: Lilli Manzini attacca dopo lo scontro al GF VipLa doppiatrice interviene dopo il litigio tra Francesca Manzini e Marco Berry al GF Vip: parole durissime contro gli insulti e una difesa netta del loro legame, mai segnato dall'odio. movieplayer.it

Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip Marco Berry si è scagliato contro Francesca Manzini. Intanto, quest'ultima ha svelato a Raul Dumitras che l'illusionista avrebbe parlato male di Raz Degan. I due hanno lavorato insieme nella trasmissione - facebook.com facebook