Nel corso delle prime settimane del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha avuto un episodio inatteso con Raimondo Todaro, che ha portato a uno scontro con Giovanni Calvario. La situazione ha attirato l’interesse dei partecipanti e del pubblico, creando momenti di tensione all’interno della casa. Le dinamiche tra i concorrenti si sono accese, contribuendo a mantenere vivo l’interesse sulla trasmissione.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Tra le assolute protagoniste di questi primi giorni vi è Francesca Manzini. L'imitatrice si è messa in luce oltre per i suoi scontri con Alessandra Mussolini sia per la sua amicizia particolare con Raimondo Todaro. Proprio la donna ha sorpreso i fans del Grande Fratello Vip nel corso delle ultime ore quando ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore all'ex maestro di Ballando con le stelle. Tutto è iniziato quando Francesca Manzini ha deciso di fare una sauna insieme all'uomo. In questo frangente, l'imitatrice ha preso parola, dichiarando a Raimondo Todaro: "Il rapporto che ho con te non ce l’ho con gli altri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Francesca Manzini sorprende Raimondo Todaro: poi litiga con Giovanni Calvario

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