Durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, la concorrente ha dichiarato di aver lavorato come assistente per l’emiro del Qatar tra il 2015 e il 2017. La sua affermazione ha suscitato reazioni di scetticismo tra gli altri partecipanti, che non le hanno creduto. Non ci sono state verifiche ufficiali sulla sua versione, e la protagonista ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti.

Non solo tv e imitazioni. Francesca Manzini ha stupito i coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2026 con una rivelazione inaspettata: tra il 2015 e il 2017 ha lavorato come assistente per l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. La notizia, condivisa ieri pomeriggio durante una conversazione informale con alcuni gieffini, ha immediatamente scatenato perplessità tra concorrenti e fan del programma. L’imitatrice ha raccontato a Renato Biancardi e Raul Dumitras di aver collaborato direttamente con il sovrano del Qatar, occupandosi di questioni lavorative quando questi si recava in Europa. Un’esperienza che oggi definisce il suo piano B qualora la carriera televisiva dovesse prendere una piega diversa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Al GF nessuno le crede, ma Manzini insiste: “Lavoravo davvero col Principe del Qatar”

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Francesca Manzini sorprende ancora: “Ho lavorato con il principe del Qatar”ella Casa del Grande Fratello Vip non mancano mai i colpi di scena, ma questa volta a lasciare tutti senza parole è stata Francesca Manzini.

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#GrandeFratelloVip: la rivelazione di #FrancescaManzini. Nelle scorse ore, nella casa del #GfVip, Francesca Manzini ha rivelato ai suoi coinquilini di aver lavorato, in passato, per il Principe del Qatar. “Ho lavorato per lui dal 2015 al 2017. Ho fatto l’assistente - facebook.com facebook