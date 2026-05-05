Una donna ha accusato un dolore al petto seguito da una paralisi improvvisa del corpo. L'episodio si è verificato in un momento imprevisto, lasciando gli operatori sanitari a intervenire tempestivamente. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si stanno ancora valutando le cause dell'evento. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che stanno cercando di fare chiarezza sui dettagli clinici e sulle possibili diagnosi.

C’è un sorriso che non si è mai spento, nemmeno quando il corpo ha smesso di rispondere. Uno sguardo vivace, determinato, capace di raccontare una storia che va oltre ogni limite. È quella di Francesca De Poi, 27 anni, che dal 2018 vive con una tetraplegia incompleta, ma ha scelto di non arrendersi. Tutto cambia in un attimo, durante un periodo di studio all’estero. Un dolore improvviso, poi il peggioramento rapido, fino a due arresti cardiaci nel giro di poche ore. Quando si risveglia, Francesca non riesce più a muoversi né a parlare. «Sentivo tutto, ma non riuscivo a fare nulla», racconta. Un’esperienza devastante, segnata da una domanda che ancora oggi resta senza risposta: perché è successo? Prima il dolore, poi la paralisi: cos’è successo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Francesca ha male al petto, subito dopo rimane paralizzata: il caso atroce

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