L’Europa al guinzaglio degli Usa rimane paralizzata davanti a Israele

L’Europa si trova in una posizione di stallo riguardo alla crisi in Iran, con alcune dichiarazioni della presidente della Commissione europea che hanno suscitato attenzione. La sua posizione è stata definita come influenzata dagli Stati Uniti, mentre le reazioni e le decisioni dei vari paesi membri continuano a essere divergenti. La situazione mette in evidenza le difficoltà di coordinamento tra le istituzioni europee e le pressioni esterne in un contesto internazionale complesso.

È doloroso ricostruire i posizionamenti di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sulla guerra in Iran. Iniziamo dal 28 febbraio: Donald Trump annuncia l’inizio dell’attacco con un video in cui invita apertamente gli iraniani a rovesciare il proprio governo. Promette che l’America li sosterrà con una forza “schiacciante e devastante”, mentre i raid militari colpiscono il regime. 3 marzo: con una solerzia che avrebbe fatto arrossire i falchi dell’era Bush, Von der Leyen prende per buona questa impostazione e la rilancia. Dopo l’assassinio della guida suprema iraniana, appoggia l’idea di un cambio di regime come obiettivo...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Europa, al guinzaglio degli Usa, rimane paralizzata davanti a Israele Guerra USA-Israele: 2000 obiettivi colpiti, l’EuropaLa guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta già travalicando i confini regionali, minacciando di trasformarsi in una crisi continentale per... Caso Epstein, Ghislaine Maxwell rimane in silenzio davanti al congressoIl presidente della commissione, il repubblicano James Comer, ha definito “molto deludente” la decisione di Maxwell di non rispondere alle domande.