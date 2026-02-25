Francesca Alotta l’intervista alla cantante | Vastàsa per scelta tra musica dolore e libertà

Francesca Alotta, la talentuosa cantante palermitana figlia del tenore Filippo Alotta, è un volto che l’Italia e non solo associa subito a una canzone: Non amarmi. Con quel brano, vincitore del Festival di Sanremo 1992 insieme ad Aleandro Baldi, la sua voce ha attraversato generazioni e confini. Ma ridurre Francesca Alotta a quel successo sarebbe un errore. Dietro quell’evergreen c’è una donna che ha imparato presto a lottare. Una bambina ribelle nella Palermo degli anni Settanta, che scendeva in cortile anche quando “non si doveva”. Una ragazza che ha bussato alla porta del direttore del Conservatorio per dire: “Io voglio suonare il pianoforte”. Una figlia che ha vissuto la musica come religione e l’amore per il padre come radice e rifugio. Poi sono arrivate le fratture. Il matrimonio a diciannove anni per fuggire da un conflitto familiare, e una nuova prigione. La perdita di un figlio. Relazioni sbagliate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Chi è l’ex marito di Francesca Alotta: “Ho perso mio figlio in grembo per colpa del suo tradimento”La vita di Francesca Alotta torna sotto i riflettori dopo le rivelazioni del suo ex marito.

