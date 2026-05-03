A Sarno cittadinanza onoraria a Nino D' Angelo per la frana del 1998 Forza Italia | Si svuota la memoria di quella tragedia

A Sarno, il consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria a Nino D'Angelo in ricordo della frana del 1998. La decisione ha suscitato critiche da parte di Forza Italia, che ha commentato come questa scelta contribuisca a svuotare la memoria di quella tragedia. La città ricorda l’alluvione, che ha causato danni e dolore, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi traumatici.

“A Sarno la memoria non è retorica. È fango, silenzio, urla nella notte. È l'alluvione di Sarno e Quindici del 1998, una ferita che non si è mai davvero chiusa. Nel 2023, a 25 anni da quella tragedia, il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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