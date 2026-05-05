Fp Cgil | rischi di commistione tra compiti politici e ruoli tecnici

La Fp Cgil ha evidenziato preoccupazioni riguardo alla possibile sovrapposizione tra funzioni politiche e compiti tecnici, sollevando dubbi sulla legittimità di alcune recenti nomine. Si discute inoltre del ruolo del nuovo Capo di Gabinetto e del suo impatto sulla distinzione tra poteri, con particolare attenzione alle normative regionali che sembrano essere violate con questa scelta. Le implicazioni di tali decisioni sono al centro di un acceso confronto tra le parti coinvolte.

? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo Capo di Gabinetto sulla separazione dei poteri?. Perché la creazione di questo ruolo viola le leggi regionali vigenti?. Chi ha sollevato i medesimi dubbi tecnici sulla gestione delle risorse?. Quanto costerà alla Basilicata l'istituzione di questo nuovo incarico politico?.? In Breve Perplessità condivise dal Direttore Generale per la programmazione economico-finanziaria della Regione.. Criticità emerse durante il confronto sindacale avvenuto il 24 marzo scorso.. Contrasto tra nuovi costi e difficoltà del DFR 2026-2028 per la Basilicata.. Richiamo alla legge regionale 29 del 2019 per la delibera numero 26.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fp Cgil: rischi di commistione tra compiti politici e ruoli tecnici Notizie correlate Appalto integrazione scolastica Fidenza: siglato accordo tra Comune e FP CGIL territorialeUn lungo confronto fra le parti che ha portato a un sostanziale aggiornamento dell’appalto per l’affidamento dei servizi educativi, scolastici ed... IA nello spazio: il piano di Musk tra scommesse e rischi tecnici? Cosa sapere Elon Musk pianifica data center IA in orbita entro i prossimi due o tre anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Presìdio Fp Cgil a Roma, sosteniamo idonei Storici dell’arte; Smart working al Comune, la Fp Cgil contesta il regolamento: Limiti rigidi e possibili discriminazioni; Oggi presidio in Consiglio Regionale. Fp Cgil Uil Fp: difendere la dignità del lavoro e la qualità del servizio sanitario pubblico; Fp Cgil: bene Schillaci su mmg, ma servono risorse e tutele. Plasma sprecato, la Cgil attacca: Torrette nega la realtà, servizio a rischioIl sindacato proclama lo stato di agitazione all'Officina del sangue dopo le 323 sacche distrutte. Organico insufficiente, mentre l’azienda parla di problemi organizzativi. Critiche anche alla relaz ... rainews.it La Fp Cgil sui mezzi di Ambiente: Oltre 500mila chilometri percorsi e poca manutenzione. Lavoratori e servizi a rischioIl sindacato chiede un tavolo tecnico urgente al sindaco per trovare soluzioni insieme all'azienda denunciando la scarsa sicurezza che ricadrebbe sui lavoratori, ma anche la difficoltà di garantire se ... ilpescara.it Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno inviato una nota congiunta chiedendo il lotto unico. Il Mit aveva presentato la Relazione nei giorni scorsi: garantisce il massimo di concorrenza - facebook.com facebook