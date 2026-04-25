IA nello spazio | il piano di Musk tra scommesse e rischi tecnici

Elon Musk ha annunciato l’intenzione di costruire data center di intelligenza artificiale in orbita nei prossimi due o tre anni. Il progetto si basa sul successo dei lanci dei razzi Starship e sulla capacità di controllare i detriti presenti nell’atmosfera. Per realizzare questa iniziativa, l’azienda coinvolta dovrà affrontare sfide tecniche legate alle modalità di lancio e alla gestione dei materiali spaziali.

? Cosa sapere Elon Musk pianifica data center IA in orbita entro i prossimi due o tre anni.. Il progetto dipende dal successo dei lanci Starship e dalla gestione dei detriti atmosferici.. Elon Musk punta a lanciare data center per l’intelligenza artificiale in orbita entro i prossimi due o tre anni, scommettendo sull’energia solare illimitata dello spazio per abbattere i costi operativi. La visione del vertice di SpaceX descrive un’espansione industriale senza precedenti, dove il calcolo computazionale si sposta fuori dall’atmosfera per sfruttare risorse energetiche costanti. Tuttavia, i documenti preparati dall’azienda in vista della sua quotazione in borsa rivelano una realtà tecnica molto più complessa e incerta rispetto alle dichiarazioni pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA nello spazio: il piano di Musk tra scommesse e rischi tecnici Svizzera – Davos: Elon Musk su robot e futuro dell’umanità Notizie correlate Musk: 1 milione di satelliti per IA nello spazioElon Musk ha richiesto alla Federal Communications Commission l’autorizzazione per lanciare fino a un milione di satelliti in orbita bassa, destinati... Artemis II: tra guasti tecnici e sfide nello spazio, il rientroDopo dieci giorni trascorsi oltre i confini dell’orbita terrestre, l’equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra con un ammaraggio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Data center spaziali, SpaceX fa dietrofront: Potrebbero non essere sostenibili; Data center in orbita: la nuova frontiera dell'IA; La sfida ‘stratosferica’ di Musk e Bezos per dominare lo spazio; Ad astra | La seconda corsa allo spazio favorisce i Paesi che lasciano spazio all’innovazione. Datacenter IA nello spazio entro 5 anni, la sparata di Musk che non convince il CEO di NVIDIAElon Musk al forum sugli investimenti USA – Arabia Saudita ha puntato davvero in alto stavolta, fino allo spazio. Questa volta ci ha pensato il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, a fare tornare Musk con i ... hwupgrade.it Con la fusione di SpaceX e xAI, Musk porta l'Ia nello spazio e moltiplica i superpoteriElon Musk porta l’intelligenza artificiale nello spazio e si prepara ad avvolgere il pianeta Terra con un manto di un milione di satelliti, trasformandolo in un enorme data center spaziale. Mentre il ... ilfoglio.it Elon Musk può diventare il primo trilionario al mondo se riesce a vendere più di un milione di robot. E voi direte: non succederà mai. Però guardate cos’è successo a Pechino questo weekend. Alla mezza maratona dei robot, l’umanoide Lightning (tecnologia H - facebook.com facebook