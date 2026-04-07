La Cassazione ha preso una decisione che potrebbe influenzare le modalità di utilizzo degli autovelox in Italia. La sentenza riguarda le modalità di posizionamento e funzionamento di questi dispositivi, e rappresenta un punto di svolta nel settore. La decisione si basa su aspetti tecnici e legali, e si inserisce in un quadro di regolamentazione che coinvolge autorità locali e nazionali. Questa novità potrebbe portare a modifiche nelle pratiche adottate dalle forze dell'ordine.

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© Thesocialpost.it - Autovelox, cambia tutto in Italia: la storica decisione della Cassazione

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