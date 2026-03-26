Benevento-Cosenza boom nel primo giorno di prevendita | si punta al pienone

Nella giornata inaugurale della prevendita, si registra un aumento significativo di biglietti venduti per la partita tra Benevento e Cosenza, con l’obiettivo di raggiungere il tutto esaurito. La vendita prosegue senza interruzioni e si prevede un’affluenza elevata allo stadio, indipendentemente dal fatto che si tratti di una giornata festiva o meno. La questione riguarda esclusivamente le modalità di accesso e la quantità di biglietti disponibili.

Tempo di lettura: 2 minuti A prescindere se sarà festa o meno, aspetto che dipende anche dal risultato del Catania sabato a Latina, è stata subito importante la risposta dei tifosi del Benevento che nel primo giorno di prevendita partita ieri alle 14 hanno preso d’assalto le rivendite autorizzate per assicurarsi i tagliandi per la gara di domenica contro il Cosenza (TUTTI I DETTAGLI). con lunghe file al botteghino dello stadio Ciro Vigorito e nelle rivendite autorizzate. Risulta già terminata la disponibilità per la Curva Sud, anche se non si tratta di un dato definitivo perché per avere un quadro preciso bisognerà attendere il termine della fase di prelazione concessa agli abbonati che è partita contestualmente alla vendita libera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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