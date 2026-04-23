Sprint finale | i sostenitori di Pizza tentano l’affondo al primo turno

A meno di 48 ore dalla scadenza per la presentazione delle liste, le ultime ore di campagna elettorale ad Avellino sono caratterizzate da un’ultima mobilitazione dei sostenitori di Pizza, che cercano di rafforzare la loro presenza in vista del primo turno. Le forze in campo sono al lavoro per definire le strategie e presentare le candidature, mentre la città si prepara ad affrontare questa fase cruciale della tornata elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti A meno di 48 ore dalla scadenza per la presentazione delle liste, il quadro delle elezioni amministrative di Avellino entra nella sua fase più frenetica e decisiva. Le trattative sono ormai agli sgoccioli e le segreterie politiche lavorano senza sosta per definire gli ultimi incastri, tra candidature da ufficializzare e equilibri da consolidare. In questo contesto si inserisce la strategia del campo largo a sostegno di Nello Pizza, che appare sempre più orientata a massimizzare il consenso attraverso un numero consistente di liste e candidati. Il “carico” di nomi nelle compagini collegate al candidato sindaco è indicativo di una mobilitazione capillare, costruita anche grazie al contributo di figure provenienti da esperienze amministrative precedenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sprint finale: i “sostenitori” di Pizza tentano l’affondo al primo turno Notizie correlate Leggi anche: Roma, sprint finale: Carrasco primo obiettivo, idea Sulemana Leggi anche: Roma, sprint finale per l’ala: Sulemana il primo nome, rispunta George