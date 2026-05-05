Dopo mesi senza a Fossacesia riapre un’edicola | un segnale di fiducia per la città e per il settore

Dopo diversi mesi di chiusura, a Fossacesia riapre un’edicola situata nel centro cittadino. La riapertura permette di ripristinare un punto di riferimento per l’informazione locale e i servizi di prossimità. La nuova apertura coinvolge anche i commercianti e i residenti, che ora potranno accedere nuovamente a giornali, riviste e altri prodotti di settore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

Un segnale di fiducia per la città e per il settore la riapertura di un'edicola a Fossacesia. Dopo mesi senza, infatti, la città torna ad avere un presidio fondamentale per l’informazione e i servizi di prossimità. La nuova edicola è stata inaugurata lunedì mattina, in via Lanciano 7, attivata.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Fossacesia: via Colle Castagna riapre prima del previsto dopo il maltempo? Cosa sapere Via Colle Castagna a Fossacesia riapre domani alle ore 10:00 dopo il maltempo. Leggi anche: Dopo la frana riapre la strada provinciale a Fossacesia, continua la conta dei danni del maltempo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dopo nove mesi di lavori riapre via di Trigoria; Riaddormentare un neonato dopo la poppata notturna: come farlo senza svegliarlo del tutto; Auto a noleggio mai restituita e senza polizza: fermato dopo mesi; La denuncia di Di Marco (Pd): Asl senza atto aziendale, spieghi come garantisce i servizi senza 'bussola'. Morte Muriel Furrer, dopo 18 mesi indagine archiviata senza colpevoli. Genitori straziati: Lo accettiamoDopo 18 mesi dal terribile incidente che costò la vita alla ciclista svizzera Muriel Furrer l'indagine è stata archiviata come un incidente di ... fanpage.it Dopo quasi due mesi senza giocare, riecco Angelino nel finale di Roma-Lecce. Applausi per luiMomento importante, nel corso del secondo tempo della partita tra Roma e Lecce. A un quarto d'ora dal novantesimo, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, si rivede su un campo da gioco Jose Angel ... tuttomercatoweb.com Scandalo arbitri: la verità viene a galla dopo mesi di silenzio assordante! #lazionews #Lazio #ScandaloArbitri #Calcio - facebook.com facebook Timone, scafi e alberi nuovi, il ritorno del Vespucci. Dopo 10 mesi di manutenzione, il veliero lascia La Spezia. A condurlo il nuovo comandante #ANSA x.com