Forza Italia pranzo decisivo tra Marina Berlusconi e Tajani | nuovi equilibri nel partito

Da thesocialpost.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge un incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, previsto durante il pranzo. Alla riunione partecipano anche Pier Silvio Berlusconi e Gianni Letta, che negli ultimi tempi ha svolto un ruolo di mediazione tra i vertici del partito e la famiglia Berlusconi. L’appuntamento si inserisce in un momento di confronto interno tra le figure di spicco del partito.

È il giorno dell’atteso incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, previsto all’ora di pranzo. Al tavolo saranno presenti anche Pier Silvio Berlusconi e Gianni Letta, quest’ultimo impegnato nelle ultime settimane in un ruolo di mediazione tra la leadership del partito e la famiglia Berlusconi. Il confronto arriva dopo la bocciatura della riforma della giustizia al referendum del 22 e 23 marzo, un passaggio politico che ha aumentato le tensioni interne a Forza Italia. Il nodo dei congressi regionali. Uno dei temi principali dell’incontro sarà la stagione dei congressi regionali. Tajani avrebbe voluto avviarli già tra aprile e maggio, ma nel partito cresce la richiesta di rinviarli, posizione sostenuta non solo dalla minoranza interna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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