Reggio Calabria | Forza Italia propone funivia Porto-Fortini per rilanciare turismo e valorizzare il territorio
Forza Italia presenta un progetto per costruire una funivia tra Porto e Fortini a Reggio Calabria, con l’obiettivo di attrarre più turisti e valorizzare le aree naturali della città. L’idea prevede l’installazione di una cabina panoramica che offrirebbe viste spettacolari sullo Stretto di Messina. Se il progetto si realizza, i visitatori potranno raggiungere facilmente i punti più belli della costa, evitando il traffico e migliorando l’esperienza di visita.
Reggio Calabria verso il Cielo: Forza Italia propone una funivia per collegare Porto e Fortini. Reggio Calabria potrebbe presto cambiare prospettiva. Forza Italia ha presentato un ambizioso progetto per realizzare una funivia che colleghi il cuore del porto, principale porta d’accesso per crocieristi e viaggiatori, all’area storica e panoramica dei Fortini di Pentimele. L’iniziativa, lanciata in vista delle prossime elezioni comunali, mira a rilanciare il turismo e a valorizzare un patrimonio spesso trascurato. Un Sogno di Lungo Data che Prende Forma. L’idea di una funivia che superi il dislivello tra il porto e i Fortini non è nuova per Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggio Calabria: Quartuccio propone investimenti e taglia fiscali per rilanciare l’economia locale
Reggio Calabria si prepara a cambiare passo.
Merate si prepara a San Valentino: torna il contest #AmaMerate per valorizzare territorio e turismo di prossimità.
Merate si prepara a festeggiare San Valentino con il ritorno del contest #AmaMerate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Cannizzaro presenta i dieci punti di FI per Reggio Calabria: Il candidato? A breve e sarà il migliore; Elezioni a Crotone, Cannizzaro punta su Enzo Voce: Per Forza Italia è il profilo ideale; Sarà il centrodestra più compatto della storia. Cannizzaro parla da leader: Stavolta non sarà una telefonata da Roma a decidere il nome · ilreggino.it; Il Mediterranean Life nel programma di Forza Italia, Falduto: ‘Grazie Cannizzaro’.
Reggio Calabria, Forza Italia lancia la sfida: «Dieci passi per cambiare il futuro»Presentato il programma per le Comunali: Cannizzaro pronto alla candidatura a sindaco se necessario. Centrodestra unito per il dopo-Falcomatà: &laqu ... zoom24.it
’10 passi per Reggio’, Forza Italia presenta il programma per la città: servizi, infrastrutture e visione europeaInfine, la cultura come economia. Reggio viene proposta come città universitaria integrata, con il Bergamotto come brand identitario e i Bronzi di Riace al centro di una promozione internazionale. Tra ... citynow.it
Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Reggio Calabria facebook
Dei 220 milioni pagati dallo Stato dal 2018 al 2024 per indennizzare i cittadini vittime di ingiusta detenzione, ben 78 sono stati versati in Calabria. Il 35% del totale. In una Regione dove Nicola Gratteri è stato pm prima a Reggio Calabria e poi a Catanzaro, dal x.com