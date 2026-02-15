Reggio Calabria | Forza Italia propone funivia Porto-Fortini per rilanciare turismo e valorizzare il territorio

Forza Italia presenta un progetto per costruire una funivia tra Porto e Fortini a Reggio Calabria, con l’obiettivo di attrarre più turisti e valorizzare le aree naturali della città. L’idea prevede l’installazione di una cabina panoramica che offrirebbe viste spettacolari sullo Stretto di Messina. Se il progetto si realizza, i visitatori potranno raggiungere facilmente i punti più belli della costa, evitando il traffico e migliorando l’esperienza di visita.

Reggio Calabria verso il Cielo: Forza Italia propone una funivia per collegare Porto e Fortini. Reggio Calabria potrebbe presto cambiare prospettiva. Forza Italia ha presentato un ambizioso progetto per realizzare una funivia che colleghi il cuore del porto, principale porta d’accesso per crocieristi e viaggiatori, all’area storica e panoramica dei Fortini di Pentimele. L’iniziativa, lanciata in vista delle prossime elezioni comunali, mira a rilanciare il turismo e a valorizzare un patrimonio spesso trascurato. Un Sogno di Lungo Data che Prende Forma. L’idea di una funivia che superi il dislivello tra il porto e i Fortini non è nuova per Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Calabria si prepara a cambiare passo.

