Forza Italia Giovani completato il direttivo provinciale

È stato annunciato il completamento del direttivo provinciale di Forza Italia Giovani nel territorio sannita. La nuova squadra è composta da membri incaricati di coordinare le attività e rafforzare la presenza del movimento nella zona. Con questa nomina, l’organizzazione mira a consolidare le sue strutture e a coinvolgere i giovani in iniziative politiche locali. La comunicazione ufficiale sottolinea l’importanza di una gestione operativa sul territorio.

Si completa ufficialmente il direttivo provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, dopo le recenti nomine del Segretario Provinciale, dei Vice Segretari e dei vertici cittadini del capoluogo.A comporre la squadra sono: Alessandra Piscitelli (Portavoce), Concetta De Cicco (Organizzazione e Comunicazione), Nicola Biondi (Enti Locali), Ida Poltronieri (Adesioni), Carmine Saccomando (Elettorale), Corrado De Cristofaro (Formazione), Mariano Colangelo (Dipartimenti), Alina Caruso (Rapporti con gli alleati), Michele Pio Tremonte (Valori). Soddisfazione nelle parole del Segretario Provinciale Giovani FI, Rocco Diglio: “Con il completamento del direttivo provinciale consegniamo al territorio una squadra giovane, competente e fortemente motivata.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Forza Italia Giovani, completato il direttivo provinciale Notizie correlate Alessio Aureli nominato Segretario provinciale di Forza Italia Giovani a RietiAlessio Aureli è il nuovo Segretario provinciale di Forza Italia Giovani a Rieti, una nomina che segna una fase di rinnovamento e di rafforzamento... Forza Italia, Sarno capogruppo in Consiglio provincialeTempo di lettura: 2 minuti I tre consiglieri provinciali eletti nella lista ‘Hirpinia Libera’, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, si sono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il 25 aprile del centrodestra: Forza Italia Giovani sfila con l’Anpi, sindaco leghista canta Bella ciao; Sorpresa a Milano, i giovani di Forza Italia sfilano per il 25 aprile: Momento di unità nazionale; Forza Italia Giovani Asti a Ferrere: La libertà è una responsabilità quotidiana; Forza Italia Giovani Catanzaro: nuove nomine comunali. Forza Italia Giovani Benevento, completato il direttivo provincialeSi completa ufficialmente il direttivo provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, dopo le recenti nomine del Segretario Provinciale, dei Vice Segretari e dei vertici cittadini del capoluogo. A com ... ntr24.tv Flavio Cotturone nominato nuovo responsabile nazionale del dipartimento sicurezza e difesa di Forza Italia GiovaniCelano - Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni per la fiducia accordatami con la nomina a Responsabile Nazionale del ... terremarsicane.it Un gruppo che nasce dal confronto e dalla condivisione, pronto a lavorare con serietà per rafforzare la presenza di Forza Italia Giovani e coinvolgere sempre più ragazzi nella vita politica. - facebook.com facebook Oggi sono intervenuta alla presentazione della scuola di formazione politica “Alcide De Gasperi”, promossa dal movimento giovanile di Forza Italia Basilicata e Forza Italia Potenza. Ai giovani ho raccontato ciò che la mia esperienza mi ha insegnato: la politica x.com