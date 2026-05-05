Forza Chiara cos' è il video menzionato nel forum frequentato da Sempio

Nel forum frequentato da Sempio, si parla di un video intitolato “Forza Chiara”. Si tratta di un filmato che ha circolato online, con alcune persone che ne discutono e lo condividono. Il video contiene una frase specifica, “Forza Chiara”, che viene menzionata tra gli utenti del forum. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del video o sulle sue origini precise.

“Forza Chiara”. È la frase contenuta in un video circolato per il web - e forse ancora oggi in circolazione - e relativo a un filmato di revenge porn ante litteram, ossia uno spezzone di intimità che un giovane avrebbe diffuso dopo la rottura con la propria ragazza, quest’ultima al tempo ancora minorenne. Se ne fa cenno in uno dei messaggi che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, avrebbe scambiato nel forum Italian Seduction, da lui frequentato tra il 2009 e il 2016. Leggendo quelle parole in tanti hanno gridato allo scandalo, pensando che la Chiara in questione fosse Chiara Poggi, uccisa appunto a Garlasco il 13 agosto 2007, per il cui omicidio Sempio è indagato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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