Scriveva Andrea Sempio il 15 agosto del 2012 alle ore 21.20: "Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". E’ uno dei messaggi postati sul forum a cui partecipava, "Italian Seduction", reso noto dall’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell’omicidio di Garlasco che testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una one-Itis non è Chiara Poggi. Nei giorni scorsi la stampa aveva riportato una frase in cui Sempio diceva che «l'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sempio sul forum online nel 2012: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria". Il suo avvocato: "Non è Chiara Poggi"

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Garlasco, i post di Sempio sull'ossessione per una ragazza; La ragazza citata in chat non è Chiara Poggi. La difesa di Andrea Sempio potrebbe chiamarla come teste; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Garlasco, la difesa di Sempio: La ragazza del forum non è Chiara Poggi, verrà a testimoniare. La strategia per smontare l'ipotesi del movente.

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Garlasco, l’accusa introduce il tema dell’odio per un rifiuto nel movente dell’assassinio di Chiara Poggi. Un “no” forse arrivato già giorni prima del delitto - facebook.com facebook

Il delitto di #Garlasco. Tra il 2009 e il 2016 Sempio sarebbe stato un utente di un blog per seduttori. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007 di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia mercoledì. I legali preparano la difesa. @aridigiorgio x.com