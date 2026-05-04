Sempio sul forum online nel 2012 | Ho un' ossessione per una barista di una birreria Il suo avvocato | Non è Chiara Poggi

Da feedpress.me 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scriveva Andrea Sempio il 15 agosto del 2012 alle ore 21.20: "Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". E’ uno dei messaggi postati sul forum a cui partecipava, "Italian Seduction", reso noto dall’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell’omicidio di Garlasco che testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una one-Itis non è Chiara Poggi. Nei giorni scorsi la stampa aveva riportato una frase in cui Sempio diceva che «l'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20».🔗 Leggi su Feedpress.me

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