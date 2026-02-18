Garlasco Sempio spaventato da rinvio a giudizio | Non sono tranquillo poi su video nel pc di Chiara Poggi | Messo da me e suo fratello
Sempio si sente inquieto dopo aver ricevuto il rinvio a giudizio per il caso Poggi. La notizia lo ha colpito duramente, rendendolo nervoso e preoccupato. Durante un’intervista, ha spiegato di aver messo lui e suo fratello nel video che si trova nel computer di Chiara Poggi. Il video, che mostra alcuni amici mentre scherzano, ha acceso nuove polemiche. Sempio ha insistito sul fatto di essere innocente e ha sottolineato di non aver mai voluto creare problemi. La vicenda continua a suscitare tensione nella comunità locale.
Nel corso dell'intervista a Smepio è stato affrontato anche uno dei punti più discussi delle ultime settimane: il video ritrovato nel computer di Chiara Poggi, nel quale comparirebbe lo stesso Sempio insieme ad altri amici e al fratello della giovane. "Credo che ovviamente a metterlo sul computer sa.
Garlasco, la verità di Andrea Sempio a Verissimo: «Mi aspetto un rinvio a giudizio. Sono un colpevole desiderato. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Alberto Stasi»A Garlasco, Andrea Sempio si confronta con la vicenda di Chiara Poggi, sottolineando le complicazioni tra il percorso giudiziario e l'attenzione mediatica.
Garlasco in TV, il mea culpa di Federica Panicucci: Abbiamo sbagliato. Gallo sbotta sullo scontrino: Sempio mai arrivato lìTra alibi, traffico e simulazioni contrastanti,Mattino Cinque cerca di capire se gli spostamenti di Sempio a Vigevano siano davvero compatibili con la ricostruzione ufficiale. libero.it
Delitto di Garlasco, Sempio ribadisce innocenza e chiama in causa i PoggiDelitto di Garlasco, la posizione di Andrea Sempio nelle nuove indagini Nel quadro delle nuove attività della procura di Pavia sul delitto di Garlasco ... assodigitale.it
La confessione su Chiara Poggi e Alberto Stasi