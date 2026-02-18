Garlasco Sempio spaventato da rinvio a giudizio | Non sono tranquillo poi su video nel pc di Chiara Poggi | Messo da me e suo fratello

Sempio si sente inquieto dopo aver ricevuto il rinvio a giudizio per il caso Poggi. La notizia lo ha colpito duramente, rendendolo nervoso e preoccupato. Durante un’intervista, ha spiegato di aver messo lui e suo fratello nel video che si trova nel computer di Chiara Poggi. Il video, che mostra alcuni amici mentre scherzano, ha acceso nuove polemiche. Sempio ha insistito sul fatto di essere innocente e ha sottolineato di non aver mai voluto creare problemi. La vicenda continua a suscitare tensione nella comunità locale.