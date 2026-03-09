La Fortitudo si prepara a giocare in casa contro un avversario importante, cercando di interrompere un momento difficile con quattro vittorie consecutive che hanno segnato la sua stagione. La squadra si allena intensamente nel suo impianto, con l’obiettivo di sfruttare il fattore PalaDozza per tornare alla vittoria. La partita rappresenta un’occasione cruciale per migliorare la classifica e ritrovare fiducia.

Se le quattro vittorie consecutive (Pistoia, Torino, Ruvo di Puglia, Rieti) che avevano marchiato il mese di febbraio non erano comunque servite a far primavera, è altrettanto vero che il bruttissimo scivolone livornese nell’undicesima giornata di ritorno di A2 non può aver trasfigurato la Fortitudo di coach Attilio Caja. Che la squadra fosse in fase ascendente, complice – toccando ferro – il buono stato di salute, era sotto gli occhi di tutti, tanto dal punto di vista della qualità offensiva e dei risultati, quanto dal punto di vista di una classifica da far gola. E diventa dunque difficile pensare che la batosta di venerdì sera sia il preludio di un’altra crisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fortitudo nel bunker. Serve il fattore PalaDozza per scacciare i fantasmi

