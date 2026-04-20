Durante un comizio tenuto al Teatro delle Arti, bene comunale di Salerno, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che non ci sarà una campagna elettorale negli spazi di proprietà pubblica. La dichiarazione è arrivata in risposta a un intervento del governatore regionale, che aveva espresso l’intenzione di utilizzare alcuni beni pubblici per attività di campagna. La discussione si è concentrata sull’uso dei beni comunali durante le prossime tornate elettorali.

Tempo di lettura: 3 minuti L’utilizzo del Teatro delle Arti, bene comunale della città di Salerno, come sede di un comizio elettorale del candidato sindaco Vincenzo De Luca, suscita la dura presa di posizione di Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Forte annuncia inoltre una lettera formale al commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, affinché venga fatta piena luce sulla gestione del Teatro delle Arti e sull’utilizzo degli spazi pubblici in campagna elettorale. “È gravissimo che un bene comunale venga percepito e utilizzato come se fosse una proprietà privata al servizio di pochi”, dichiara Lorenzo Forte.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comizio di De Luca al Teatro delle Arti, Forte (M5S): “Niente campagna elettorale nei beni di proprietà dei cittadini”

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