Comizio di De Luca al Teatro delle Arti Forte M5S chiede chiarimenti al Comune di Salerno

Durante un comizio elettorale nel Teatro delle Arti, bene comunale di Salerno, il candidato sindaco Vincenzo De Luca ha tenuto il suo intervento. La scelta di utilizzare questa sede ha suscitato la reazione di Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al consiglio comunale della città, che ha chiesto chiarimenti al Comune di Salerno riguardo all’uso dello spazio pubblico. La vicenda si inserisce nel dibattito sulla gestione delle strutture comunali in vista delle elezioni.

L’utilizzo del Teatro delle Arti, bene comunale della città di Salerno, come sede di un comizio elettorale del candidato sindaco Vincenzo De Luca, suscita la dura presa di posizione di Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al consiglio comunale di Salerno con il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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