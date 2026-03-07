tra memoria e impegno la camera del lavoro pisana celebra 130 anni

La Camera del Lavoro di Pisa festeggia 130 anni di attività e impegno. In questa occasione, vengono ricordati e riconosciuti 40 lavoratori e lavoratrici che hanno contribuito alla storia sindacale nel corso degli anni. La celebrazione coinvolge membri e rappresentanti della struttura, che si riuniscono per onorare il passato e sottolineare il ruolo svolto nel tempo.

"Oggi celebriamo questa storia riconoscendo 40 compagne e compagni per la loro attività sindacale negli anni. Il contesto del lavoro è cambiato: non ci sono più le grandi fabbriche e il lavoro è più frammentato. Vogliamo costruire un passaggio di testimone tra i protagonisti di ieri, quelli di oggi e quelli di domani". Lo ha detto Alessandro Gasparri, segretario generale della CGIL di Pisa, ieri durante l’iniziativa che ha aperto ufficialmente le celebrazioni per i 130 anni della Camera di Lavoro territoriale di Pisa (1896–2026). "Il 2026 è un anno importante – ha proseguito davanti alla sala gremita del circolo Arci di Pisanova –: ricorrono i 130 anni della Camera del Lavoro territoriale di Pisa, i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pisa, 5 marzo 2026 – Si aprono venerdì 6 marzo le celebrazioni per i 130 anni della Camera del Lavoro territoriale di Pisa (1896–2026).

