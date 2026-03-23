Conoscete il Deinococcus radiodurans? Sembra il nome di un supercriminale della Marvel, o di un wrestler intergalattico, e invece è un batterio da non sottovalutare, anzi, potremmo chiamarlo il supereroe dei batteri per la sua eccezionale capacità di resistere pressoché a tutto. Tranquilli, non sto parlando di un batterio patogeno pericoloso per noi, non andate in panico da antibiotico, per noi è innocuo, appare interessante piuttosto per le riflessioni e ripercussioni sull’astrobiologia. Uno studio pubblicato su PNAS Nexus da ricercatori della Johns Hopkins University suggerisce che almeno alcuni batteri estremofili potrebbero sopravvivere... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il batterio che sopravvive allo spazio (e forse ci ha preceduti su Marte). Come diceva Nanni Bignami "i marziani siamo noi"?

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