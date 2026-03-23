Bernardo Silva Juve | ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi Ci si è accorti che…

Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi. Il portoghese resta il grande obiettivo dell’estate. La Juventus di Luciano Spalletti sembra vittima di una rosa “accorciata” dalle proprie scelte, dove i fedelissimi faticano a rifiatare e le alternative restano ai margini. Il pareggio interno con il Sassuolo ha evidenziato come, al calare dei senatori — da un Bremer sorpreso da Pinamonti a un McKennie apparso in riserva d’energie, passando per Thuram — la squadra perda certezze. Se Kenan Yildiz rimane la soluzione principale ai problemi offensivi, il tecnico chiede ora un deciso salto di maturità e continuità ai suoi big per non fallire l’obiettivo Champions, vitale per incassare i 70-80 milioni di premi UEFA e respingere l’assalto di Como e Roma nelle ultime otto giornate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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