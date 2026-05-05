formula 1 il dominio del motore mercedes e tutte le acrobazie di leclerc per sfidarlo

A Miami, sette delle dieci monoposto più veloci montavano motori Mercedes, dimostrando il predominio del costruttore tedesco in questa fase del campionato. Il pilota di Ferrari ha cercato di resistere agli attacchi degli avversari, mettendo in atto diverse manovre di difesa. La gara ha visto la presenza di numerosi motori Mercedes tra le posizioni di testa, mentre le altre marche si sono alternate nelle zone più arretrate della griglia.

Max Verstappen e Charles Leclerc, guerrieri solitari nella terra della Stella. Il GP di Miami ha raccontato di un dominio, quello dei motorizzati Mercedes, che ha visto le sole due Ferrari e la Red Bull dell’olandese in grado di interrompere una classifica che conta ben sette vetture spinte dalla power unit tedesca tra i primi dieci, ovvero tutte quelle giunte al traguardo a pieni giri. Un dato impietoso, che spiega un vantaggio reso ancor più evidente su un tracciato dove i lunghi rettilinei che circondano l’Hard Rock Stadium premiano chi ha più cavalli e miglior erogazione della potenza elettrica. E non è un caso che Charles sia arrivato persino a frenare sul dritto pur di difendere il podio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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