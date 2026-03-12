Il primo Gran Premio della stagione di Formula 1 si è concluso in Australia, segnando il debutto del nuovo regolamento e offrendo uno sguardo sulle forze in campo. La Mercedes sembra attualmente in vantaggio, grazie a un motore che ricorda quello del 2014, mentre McLaren non ha ricevuto tutte le informazioni tecniche complete dalla scuderia tedesca.

È andato in archivio il primo Gran Premio della stagione per la Formula 1. Un GP d’Australia importante, visto il totale cambio di regolamento per le monoposto, quindi utile a capire le nuove forze in ballo, con la Mercedes che al momento appare superiore a tutte le altre scuderie. A commentare il tutto su OA Sport TV Giorgio Piola. Le parole di ritorno dall’Australia: “Ci sono due aspetti: uno è un aspetto vetture e per quello che sono stato contento di andare, perché ho scoperto tantissime soluzioni interessanti. Quindi a livello macchine e sospensioni, telaio, aerodinamica: bellissimo, divertentissimo. Poi quando c’è l’azione in pista,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giorgio Piola: “Mercedes in vantaggio con il motore come nel 2014. E non ha dato tutte le informazioni a McLaren”

Articoli correlati

Giorgio Piola: “Mercedes e Ferrari sono avanti a McLaren e Red Bull. Il cambio della Rossa difficile da copiare”Seconda settimana di test per la Formula 1 in Bahrain, tantissime le novità in vista dell’inizio del Mondiale che scatterà in Australia l’8 marzo.

Perché a Melbourne la McLaren di Norris ha preso 50 secondi da Mercedes pur avendo lo stesso motoreNel GP d'Australia della F1 2026 Norris ha chiuso a 50 secondi da Russell nonostante la stessa power unit Mercedes: il gap sta nello sfruttamento del...

Aggiornamenti e notizie su Giorgio Piola

Temi più discussi: Giorgio Piola: Ferrari più vicina del previsto a Mercedes. La turbina più piccola scelta progettuale da applaudire; Giorgio Piola racconta il GP di Melbourne: il nuovo mondiale di F1 convince?; Giorgio Piola | Ferrari più vicina del previsto a Mercedes La turbina più piccola scelta progettuale da applaudire; Ferrari, turbina più piccola: più vicina alla Mercedes del previsto.

Giorgio Piola: Ferrari più vicina del previsto a Mercedes. La turbina più piccola scelta progettuale da applaudireLa nuova era della Formula Uno si è aperta a Melbourne con la vittoria di George Russell, che ha rispettato il pronostico della vigilia dopo la devastante ... oasport.it

Piola: Ferrari e Mercedes avanti, ala posteriore rivoluzionariaDurante la seconda settimana di test in Bahrain, Giorgio Piola ha delineato un quadro tecnico chiaro: Mercedes e Ferrari sembrano essere in vantaggio su McLaren e Red Bull. Questo primato è ... it.blastingnews.com

Giorgio Piola: “Ferrari più vicina del previsto a Mercedes. La turbina più piccola scelta progettuale da applaudire” - x.com

Giorgio Piola. Company Money · Drift Skunk. Bahrain test, day 2 #f1 #bahrain facebook